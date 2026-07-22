Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри дал согласие на переход в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём аккаунте в социальной сети.
Стало известно, что представители «королевского» клуба и Родри уже провели несколько переговоров. Стороны почти согласовали условия контракта.
При этом «Реал» еще не вступал в переговорный процесс с руководством «Манчестер Сити».
Действующий контракт Родри с «горожанами» рассчитан до лета 2027-го года.
Напомним, что полузащитник признан лучшим игроком ЧМ-2026. Вместе со сборной Испании Родри стал чемпионом мира, в финале обыграв Аргентину (1:0 ДВ).