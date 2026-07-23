Один из самых техничных и умных полузащитников XXI века, аргентинец Хуан Роман Рикельме, считает, что Лионель Месси не уступает Диего Марадоне.

Лионель Месси globallookpress.com

«Нам всем повезло увидеть Месси. Когда у нас был Марадона, мы думали, что такого больше не будет. А потом появился тот, кто заставляет нас даже задуматься, а не лучше ли он», — заявил Рикельме, который сейчас занимает пост президента «Бока Хуниорс», в интервью TyC Sports.

С Месси в составе Аргентина стала второй на ЧМ‑2026, уступив в финале Испании (0:1), а четырьмя годами ранее взяла золото на ЧМ‑2022. На заре своей карьеры Месси называл именно Рикельме своим кумиром.