«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Педру Нету. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсетях.

Педру Нету — полузащитник «Челси» globallookpress.com

Стало известно, что в «Ливерпуле» продолжают обсуждать необходимость перехода Педру Нету в клуб. «Красные» уже долгое время следят за выступлениями форварда.

Педру Нету пополнил состав «Челси» в 2024-м году, перейдя из «Вулверхэмптона». В минувшем сезоне полузащитник провел за «синих» 34 матча в рамках АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник сборной Англии перешел в «Челси».