Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Все будет как обычно. "Зенит" никого не потерял, только приобрел. Остальные команды будут стараться навязывать интригу. Середняки тоже стали отбирать очки. В любом случае, основным претендентом является "Зенит". У них много иностранцев, еще двух они купили перед сезоном. До сентября могут купить еще кого-нибудь», — цитирует Мостового «СЭ».

Сезон-2026/2027 в РПЛ начнется 24 июля матчем между ЦСКА и «Балтикой» в Москве.

Сине-бело-голубые являются действующим чемпионом России.