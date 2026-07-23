В параллельном матче «Градец-Кралове» обыграл «Тромсе» со счетом 1:0.

Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Салониках.

У ПАОКа отличились Яннис Константелиас на 13-й минуте, Христос Зафейрис на 38-й и Батист Сантамария на 51-й минуте.

В составе украинской команды голами отметились Владимир Бражко на 3-й минуте и Джастин Лонвейк на 77-й минтуе.

В одной из встреч киевское «Динамо» уступило ПАОКу со счетом 2:3.

2.19

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