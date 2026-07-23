Завершились два первых матча 1/4 финала квалификации Лиги Европы.
В одной из встреч киевское «Динамо» уступило ПАОКу со счетом 2:3.
В составе украинской команды голами отметились Владимир Бражко на 3-й минуте и Джастин Лонвейк на 77-й минтуе.
У ПАОКа отличились Яннис Константелиас на 13-й минуте, Христос Зафейрис на 38-й и Батист Сантамария на 51-й минуте.
Результат матча
Динамо ККиев2:3ПАОКСалоники
1:0 Владимир Бражко 3' 1:1 Яннис Константелиас 13' 1:2 Христос Зафейрис 38' 1:3 Батист Сантамария 51' 2:3 Джастин Лонвейк 77'
Динамо К: Руслан Нещерет, Томаш Кендзёра, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Владислав Дубинчак, Александр Пихаленок (Джастин Лонвейк 55'), Владимир Бражко (Валентин Рубчинский 85'), Николай Шапаренко (Андрей Ярмоленко 68'), Назар Волошин (Bogdan Redushko 55'), Эдуардо Герреро (Виталий Буяльский 68'), Матвей Пономаренко
ПАОК: Иржи Павленка, Иоаннис Михайлидис, Пантелис Хацидиакос (Dimitrios Chatsidis 83'), Джонджо Кенни, Таха Абди Али (Тайсон 14'), Яннис Константелиас, Андрия Живкович (Ариц Элустондо 83'), Батист Сантамария, Христос Зафейрис (Мади Камара 78'), Anestis Mythou (Александр Еремеевн 77'), Jonathan Gomez
Жёлтые карточки: Матвей Пономаренко 46' — Пантелис Хацидиакос 57', Яннис Константелиас 63', Александр Еремеевн 88'
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Салониках.
В параллельном матче «Градец-Кралове» обыграл «Тромсе» со счетом 1:0.
Единственный гол чешская команда забила на 85-й минуте, отличился Мик ван Бурен.
Ответный матч пройдет 30-го июля в Чехии.