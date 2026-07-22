Минское «Динамо» одержало победу над бакинским «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 4:2.

Азербайджанский клуб уже ко второй минуте повел в счете благодаря голу Эмина Махмудова, шесть минут спустя автогол Александра Селявы удвоил преимущество «Нефтчей».

После чего забивали только минчане — дублем у победителей отметился Карен Варданян (36', 57'), по разу отметились Евгений Малашевич (47') и Гулжигит Алыкулов (76').

Результат матча

Нефтчи Лига конференций. Квалификация 2:4 Динамо Минск Минск

1:0 Эмин Махмудов 2' 1:1 Karen Vardanyan 36' 1:2 Yevgeniy Malashevich 47' 1:3 Karen Vardanyan 57' 1:4 Гулжигит Алыкулов 77'

Нефтчи: Эмил Балаев ( Rza Jafarov 46' ), Фалайе Сако, Эндрю Гравильон, Мустафа Сек ( Rufat Abbasov 60' ), Густаво Клисман, Эмин Махмудов ( Ifeanyi Mathew 60' ), Имад Фараж, Любомир Тупта, Igor Ribeiro, Sessi D'Almeida ( Эмил Сафаров 60' ), Breno ( Бассала Самбу 66' )

Динамо Минск: Иван Шимакович, Владислав Калинин, Александр Селява, Yevgeniy Malashevich, Karen Vardanyan ( Гулжигит Алыкулов 73' ), Moustapha Djimet ( Leonard Gweth 73' ), Fawaz Abdullahi, Aleksey Zhechko ( Артем Соколовский 60' ), Abdoul Toure ( Алексей Вакулич 90' ), Aleksei Ivanov, Gleb Gurban

Жёлтые карточки: Фалайе Сако 54' — Fawaz Abdullahi 45+2'