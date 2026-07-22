Минское «Динамо» одержало победу над бакинским «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 4:2.
Азербайджанский клуб уже ко второй минуте повел в счете благодаря голу Эмина Махмудова, шесть минут спустя автогол Александра Селявы удвоил преимущество «Нефтчей».
После чего забивали только минчане — дублем у победителей отметился Карен Варданян (36', 57'), по разу отметились Евгений Малашевич (47') и Гулжигит Алыкулов (76').
Результат матча
НефтчиЛига конференций. Квалификация2:4Динамо МинскМинск
1:0 Эмин Махмудов 2' 1:1 Karen Vardanyan 36' 1:2 Yevgeniy Malashevich 47' 1:3 Karen Vardanyan 57' 1:4 Гулжигит Алыкулов 77'
Нефтчи: Эмил Балаев (Rza Jafarov 46'), Фалайе Сако, Эндрю Гравильон, Мустафа Сек (Rufat Abbasov 60'), Густаво Клисман, Эмин Махмудов (Ifeanyi Mathew 60'), Имад Фараж, Любомир Тупта, Igor Ribeiro, Sessi D'Almeida (Эмил Сафаров 60'), Breno (Бассала Самбу 66')
Динамо Минск: Иван Шимакович, Владислав Калинин, Александр Селява, Yevgeniy Malashevich, Karen Vardanyan (Гулжигит Алыкулов 73'), Moustapha Djimet (Leonard Gweth 73'), Fawaz Abdullahi, Aleksey Zhechko (Артем Соколовский 60'), Abdoul Toure (Алексей Вакулич 90'), Aleksei Ivanov, Gleb Gurban
Жёлтые карточки: Фалайе Сако 54' — Fawaz Abdullahi 45+2'
Ответный матч состоится 30 июля в болгарском городе Стара-Загора.