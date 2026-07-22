Красноярский «Енисей» на своих официальных ресурсах объявил о возвращении в команду опытного 31-летнего полузащитника Александра Ломакина. Новое трудовое соглашение с атакующим хавбеком рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Александр Ломакин globallookpress.com

«Саша, добро пожаловать домой! Мы очень рады, что ты снова с нами. Не сомневаемся, что впереди много ярких матчей, красивых голов, больших побед и незабываемых эмоций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предстоящий этап карьеры станет для футболиста очередным пришествием в стан «львов»: ранее Ломакин уже несколько раз возвращался в сибирский клуб, за который в общей сложности отыграл десять полноценных сезонов. Александр имеет в своем активе 243 официальных матча в футболке «Енисея», в которых он отметился 56 забитыми мячами и оформил 26 результативных передач на партнеров.