Игрок «Зенита» Александр Ерохин обозначил, станет ли новый сезон последним в его карьере.

Александр Ерохин globallookpress.com

Текущее соглашение футболиста с питерским клубом истекает летом 2027 года.

«В наше время никто не знает, что будет завтра, а что будет через год — сложно загадывать, поэтому посмотрим. Может сложиться по-разному, поэтому всегда надеемся на лучшее и готовимся к худшему, работаем, чтобы команда побеждала и радовала болельщиков. Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон», — цитирует Ерохина ТАСС.

Ерохин защищает цвета «Зенита» с 2017 года.