Московский «Локомотив» сообщил о подписании нового соглашения с хавбеком Ильёй Еремеевым.

Стороны пролонгировали договор до конца 2030 года.

«Илья Еремеев является воспитанником Академии "Локомотив". Новый сезон Илья начал в молодёжной команде клуба, провел за неё 11 матчей, в которых отличился дважды, а ещё два раза ассистировал партнёрам. Полузащитник также вызывается в юношескую сборную России U-19, за которую сыграл в одном матче. Летние сборы "Локомотива" Еремеев провёл вместе с основной командой и принял участие в нескольких контрольных матчах.

Желаем Илье сделать ещё один шаг вперёд, выполнить все поставленные перед собой цели и добиться больших побед в основном составе "Локомотива", — говорится в заявлении пресс-службы железнодорожников.