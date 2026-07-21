Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария обратился к нападающему национальной команды Лионелю Месси после поражения в финале ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1 ДВ).

Анхель Ди Мария globallookpress.com

«Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо, что поднял наш флаг на самую вершину мира.

Спасибо тебе за то, что являешься примером и как игрок, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен», — написал Ди Мария на своей странице.

Ранее сообщалось о том, что Месси стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в финале ЧМ.