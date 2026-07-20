Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал победу национальной команды Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Федор Смолов globallookpress.com

В решающем матче турнира испанцы в дополнительное время взяли верх над Аргентиной со счетом 1:0. Победный мяч на 106-й минуте забил форвард Ферран Торрес.

«Сборная Испании победила заслуженно. Это самая сильная и сбалансированная команда этого чемпионата. Испанцы молодцы. Спасибо Месси и Аргентине. Испания, с победой», — гласит сообщение спортсмена в социальных сетях.