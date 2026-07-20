Голкипер сборной Испании Унаи Симон поделился эмоциями после победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

Унаи Симон globallookpress.com

Вратарь признался, что сразу после финального свистка в решающем матче с Аргентиной не испытал бурной радости, поскольку игроки еще не успели осознать масштаб своего достижения.

«Когда прозвучал финальный свисток, я не почувствовал какой-то эйфории. Думаю, мы еще не до конца понимаем, что совершили. Я лишь сказал ребятам, чтобы они наслаждались этим моментом, потому что ничто не сравнится с победой на чемпионате мира», — приводит слова Симона Mundo Deportivo.

Напомним, в финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

По итогам турнира Унаи Симон был признан лучшим вратарем чемпионата мира.