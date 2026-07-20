Полузащитник сборной Испании Родри поделился эмоциями после победы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

В финальном матче испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стали чемпионами мира.

«Этот чемпионат мира получился невероятным. Мы — чемпионы мира, и до сих пор трудно поверить, что это действительно произошло.

Для меня это был самый тяжелый мундиаль в карьере. Тем ценнее эта победа. Мы обыграли сборную Аргентины, к которой я отношусь с огромным уважением. За нее выступает лучший футболист всех времен — Лионель Месси.

Только те, кто прошел через испытания, которые выпали на мою долю, способны понять, какие чувства я испытываю сейчас. На протяжении всего этого пути я ощущал невероятную поддержку, и хочу поблагодарить всех, кто был рядом», — приводит слова Родри журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети.