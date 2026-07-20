Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, что должна была сделать сборная Аргентины для победы в финале ЧМ-2026 против Испании (0:1 ДВ).

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Аргентине вчера надо было выйти и не пропустить. Потому что первый гол и всё, заканчивай. И если бы они раскрывались, пошли в атаку, то дали бы столько свободы испанцам, что те бы их наказали. Поэтому вариант был ругаться, драться, кусаться, провоцировать, с чем они справлялись 90 минут.

Если бы Энцо Фернандес, дурачок, не побежал за второй жёлтой, то, как минимум, до пенальти они дотянули», — сказал Радимов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку на 90+3-й минуте и был удален с поля. Сборная Испании забила победный гол на 106-й минуте благодаря точному удару Феррана Торреса.