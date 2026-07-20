Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после поражения национальной команды от Испании (0:1 в дополнительное время) в финале ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Конечно, сейчас очень тяжело. Мы отдали все силы на поле, но нужно признать, что Испания провела отличный матч и заслужила победу. Мы принимаем этот результат. При этом он не перечеркивает весь путь, который мы прошли на турнире. Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, партнерам по команде и всей стране за поддержку», — заявил Месси АР.

На ЧМ-2026 Месси принял участие в восьми матчах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.