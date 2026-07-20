Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пока официально не объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Лионель Месси globallookpress.com

По данным сайта Doble Amarilla, существует вероятность, что 39‑летний футболист ещё сыграет за «альбиселесте» в Финалиссиме, отборочных матчах чемпионата мира 2030 года и Кубке Америки 2028 года.

Сейчас Аргентинская футбольная ассоциация обдумывает ситуацию и ведёт переговоры с окружением Месси, чтобы уговорить его поиграть ещё некоторое время за сборную.

Вчера, 19 июля, в финале ЧМ‑2026 Аргентина проиграла Испании (0:1). Месси провёл за сборную 207 матчей и забил в них 125 голов.