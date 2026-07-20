Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что возникший конфликт между ФИФА и УЕФА не помешает Джанни Инфантино переизбраться на новый срок.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Эта история уже стала причиной разлада УЕФА и ФИФА. Сначала протест выразила Бельгия, затем выступил Чеферин. Только кажется, что это мелочь. А на самом деле Инфантино допустил два серьёзнейших нарушения устава ФИФА. Во‑первых, он допустил вмешательство политиков, когда послушался Трампа и попал под его влияние. Во‑вторых, дисциплинарный комитет — независимый орган. И президент ФИФА не имеет права им командовать.

Другое дело, что вряд ли это повлияет на судьбу предстоящих выборов президента ФИФА. Потому что никакая конфедерация, кроме УЕФА, не выступила с осуждением. Думаю, Инфантино, скорее всего, вновь станет президентом», — сказал Колосков «СЭ».

Выборы нового президента ФИФА состоятся в 2027 году. Инфантино с 2016 года занимает этот пост. Недавно в СМИ стало известно, что глава УЕФА Александер Чеферин не прилетел на финальную игру ЧМ‑2026 из‑за ситуации с приостановкой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогана.