Президент УЕФА Александер Чеферин принципиально отказался от посещения финального матча чемпионата мира 2026 года в США, в котором сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

Александер Чеферин globallookpress.com

Как сообщает авторитетное британское издание The Times, словенский функционер, одновременно являющийся вице-президентом ФИФА, проигнорировал главный матч четырехлетия из-за громкого скандала вокруг отмены дисквалификации Фоларина Балогуна.

Нападающий сборной США смог сыграть в 1/8 финала против Бельгии (1:4) после того, как его отстранение за красную карточку в игре с Боснией было внезапно приостановлено. Позже действующий президент США Дональд Трамп публично признался, что лично обсуждал этот инцидент с главой ФИФА Джанни Инфантино.

По информации источника, данная ситуация спровоцировала серьезный кризис в отношениях между ФИФА и УЕФА. В Союзе европейских футбольных ассоциаций выразили крайнее возмущение грубым политическим вмешательством государственных структур в спортивную составляющую мирового первенства.