Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поздравил футболиста испанской национальной команды Родри с победой на чемпионате мира 2026-го года.

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«И, разумеется, хочется поздравить Родри! Он вернулся на мировой уровень. Для меня он лучший футболист турнира», — сказано в публикации Гюндогана на его странице в соцсети.

Напомним, что сборная Испании в финале ЧМ-2026 обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительном времени.

Родри признали лучшим футболистом ЧМ-2026. Полузащитник провел за «красную фурию» 8 матчей на мундиале и не отметился результативными действиями.