Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат подвел итоги финала ЧМ-2026, где сборная Испании минимально победила Аргентину.
Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес.
«Одна команда пыталась играть, а другая ей мешала. Все закономерно. Напоминает детский футбол. Команда не может ничего противопоставить сопернику и начинаются крики. Давайте хотя бы кого-нибудь ударим! По-футбольному Аргентина не имела никаких шансов обыграть Испанию. Поэтому она пыталась сделать что-то с помощью бойцовских стычек», — цитирует Гранат «СЭ».