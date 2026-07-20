«Одна команда пыталась играть, а другая ей мешала. Все закономерно. Напоминает детский футбол. Команда не может ничего противопоставить сопернику и начинаются крики. Давайте хотя бы кого-нибудь ударим! По-футбольному Аргентина не имела никаких шансов обыграть Испанию. Поэтому она пыталась сделать что-то с помощью бойцовских стычек», — цитирует Гранат «СЭ» .

Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес .

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