Экс-наставник сборной России Юрий Семин высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Юрий Семин globallookpress.com

«От финала Испании и Аргентины жду грандиозного события. Будет футбол высочайшего уровня. Это две выдающиеся команды, у каждой из которых есть как свои преимущества, так и недостатки. А фаворита в этом матче нет.

У Аргентины есть Месси. Скольких испанских игроков он стоит? А у Испании есть Ямаль и Родри, а у Аргентины в противовес центральные защитники высочайшего уровня. Игра сравнит уровень составов и покажет, кто лучше.

Физическое состояние и психология выйдут на первый план в финале. Если играют Месси и Ямаль, то стоит ждать голов. Я бы хотел увидеть интересную игру и ничью в основное время. Хочу, чтобы матч продолжался как можно дольше, но не хочу видеть пенальти», — приводит слова Семина Sport24.

Испания и Аргентина встретятся в решающем матче 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 мск.