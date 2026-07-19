Мадридский «Реал» возобновил интерес к опорному полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Руководство «королевского клуба» впечатлила игра футболиста за сборную Испании на чемпионате мира 2026 года, сообщает популярное испанское издание Sport.es.

По информации источника, «сливочные» всерьез рассматривают возможность покупки 30-летнего хавбека. Новый главный тренер мадридского гранда Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере и считает, что Родри идеально подходит под его тактическую модель.

Сам полузащитник ранее заявлял, что займется вопросом своего клубного будущего сразу после окончания ЧМ-2026. Напомним, на мировом первенстве Родри отыграл 7 матчей, а уже сегодня, 19 июля, ему предстоит сыграть в финале против Аргентины. Действующий контракт испанца с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.