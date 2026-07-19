Бывший капитан Владислав Радимов считает, что Ламин Ямаль никогда не достигнет уровня Лионеля Месси или Диего Марадоны, а сам в финале ЧМ‑2026 будет болеть за испанцев.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Финальная встреча между Аргентиной и Испанией состоится сегодня, 19 июля, в 22:00 (мск).

«Я за Испанию. Характер, что проявили на турнире аргентинцы, впечатляет. Но испанцы от игры к игре прибавляли. Ямаль сильно прибавил к решающим матчам. В построениях испанцы сильнее аргентинских футболистов, за исключением Месси. Аргентине может помочь характер. Думаю, что в финале выиграть середину поля у испанцев просто невозможно. Испания — явный фаворит. Сейчас у них более вертикальный футбол, чем в 2010‑м, когда они выиграли чемпионат мира. Кубарси невозможно обыграть: в полуфинале ни Мбаппе, ни Дембеле этого не сделали.

Для популяризации футбола матч за третье место оказался хорошим. Но через год все забудут уже про этот матч. Думаю, что Дешаму вообще без разницы. Он стал чемпионом мира и выиграл серебро. Вообще ничего страшного не произошло. Я за то, чтобы отменить матчи за бронзу на чемпионатах мира. За третье место получился сейчас матч‑балаган. А лучший матч турнира — Англия — Аргентина.

Месси в Катаре смотрелся хуже, чем сейчас. Он на нынешнем турнире легче и быстрее. Месси может экономить силы, а в концовке включиться и сделать результат. Испанцам надо играть с ним свою историю, а не ставить над ним персонального опекуна, что может сломать их игру.

У Ямаля мало голов, а в статистике нападающих они важны. Но по мастерству Ямаль, думаю, никогда не догонит Месси и Марадону. Это просто люди с другой планеты», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».