Хавбек сборной Франции Адриен Рабьо считает, что первый тайм матча за 3‑е место с Англией (4:6) его команда провалила.

Адриен Рабьо globallookpress.com

«Первый тайм мы провели действительно позорно. Отношение некоторых игроков было на уровне, которого я никогда раньше не видел. Трудно принять, что такое поведение проявилось в последнем матче чемпионата мира.

Даже если поражение от Испании было шокирующим, не было причин относиться к последнему матчу легкомысленно. Игроки поговорили между собой в перерыве и показали гордость во втором тайме. Для игры в первом тайме не может быть оправданий.

Люди, которые сегодня заслуживают наибольшего внимания, — это тренер Дешам и его штаб. Они приложили огромные усилия, чтобы вернуть Францию в число команд мирового класса», — цитирует 31‑летнего футболиста BeIN Sports.

После первых 45 минут Франция проигрывала со счётом 0:4, а потом забила подряд три мяча.