«Нефтехимик» одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/fcneftekhimik

Единственный гол в составе нижнекамской команды забил Ислам Машуков на 53-й минуте.

Результат матча

Арсенал ТулаТулаАрсенал Тула0:1НефтехимикНефтехимикНижнекамск
Арсенал Тула:  Melikhov,  Krashevskiy,  Gotsuk,  Penchikov,  Karmaev,  Enin,  Brnovic,  Gorbunov,  Reyes,  Davidyan,  Magomedov
Нефтехимик:  Golubev,  Puzanov,  Khomukha,  Pechenkin,  Musalov,  Sharifullin,  Abdullaev,  Aleynikov,  Dzhamilov,  Vasiljev,  Mashukov
Жёлтая карточка:  Михаил Сухорученко 90+2' (Нефтехимик)

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. Тульский «Арсенал» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.