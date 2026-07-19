«Нефтехимик» одержал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 2-го тура российской Первой лиги.
Единственный гол в составе нижнекамской команды забил Ислам Машуков на 53-й минуте.
Результат матча
Арсенал ТулаТула0:1НефтехимикНижнекамск
Арсенал Тула: Melikhov, Krashevskiy, Gotsuk, Penchikov, Karmaev, Enin, Brnovic, Gorbunov, Reyes, Davidyan, Magomedov
Нефтехимик: Golubev, Puzanov, Khomukha, Pechenkin, Musalov, Sharifullin, Abdullaev, Aleynikov, Dzhamilov, Vasiljev, Mashukov
Жёлтая карточка: Михаил Сухорученко 90+2' (Нефтехимик)
После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. Тульский «Арсенал» — на 10-й позиции с тем же количеством баллов.