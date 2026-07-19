Капитан сборной Англии Гарри Кейн высоко оценил текущий состав национальной команды по итогам выступления на чемпионате мира 2026 года. Накануне в результативном матче за бронзовые медали турнира подопечные Томаса Тухеля обыграли сборную Франции со счетом 6:4.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Это одна из лучших сборных Англии, частью которой я когда-либо был. Когда видишь ребят в отеле, на тренировках, в раздевалке — это уникальный коллектив. У нас была связь и огромная вера друг в друга», — приводит BBC слова Кейна.

Стоит добавить, что сам Кейн провел выдающийся турнир: в семи сыгранных матчах мирового первенства форвард записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 голевую передачу.