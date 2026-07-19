Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о будущем полузащитника Кристофера Мартинса в московском клубе.

Кристофер Мартинс globallookpress.com

«Конечно, "Спартаку", как и с Барко, стоит продолжать отношения с Мартинсом, потому что это два ведущих игрока, которые делают результат. Все амбициозные футболисты хотят играть. И видно было, когда Мартинса меняли, то у него были небольшие конфликты с тренером. Это нормально, потому что каждый хочет играть. Но я думаю, они урегулировали эти все вопросы и нашли какой‑то компромисс», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2028 года. Мартинс в минувшем сезоне в 27 матчах РПЛ забил 4 мяча.