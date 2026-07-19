Российский комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике сборной Испании Родри перед матчем финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Родри — полузащитник сборной Испании globallookpress.com

«Я думаю, что ключевой игрок этой сборной Испании Родри.

Я даже боюсь представить, если убрать Родри с поля, то, как эта Испания будет навигационно отправлять свои атаки. Что творит Родри?!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня, 19-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.