Прибыль от проведения чемпионата мира по футболу 2026 года составит рекордные 15 млрд долларов, информирует издание The Guardian.

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Как сообщает источник, 18 июля президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал национальные федерации, что доходы от проведения мундиаля превзошли все ожидания.

Перед стартом турнира ФИФА оценивала потенциальную прибыль в 11 млрд долларов. Основную часть дохода принесли продажи билетов и пакетов гостеприимства, особенно на вторичном рынке, где ФИФА получает 15 % комиссии как от покупателя, так и от продавца.

На ЧМ‑2026 осталось провести только финал между Испанией и Аргентиной — 19 июля в 22:00 (мск).