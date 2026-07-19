Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально объявил об уходе из сборной.

Дидье Дешам globallookpress.com

Его последним матчем во главе «трёхцветных» стала игра против Англии (4:6) за 3‑е место.

Сейчас Дешаму 57 лет, он возглавлял сборную Франции с 2012 года. Под его руководством она выиграла ЧМ‑2018, взяла серебро на ЧМ‑2022, Евро‑2016.

Всего при нём «трёхцветные» сыграли 187 матчей, выиграли 122 раза, в 32 играх была зафиксирована ничья, а также было 33 поражения.

По мнению СМИ, с 1 сентября Францию возглавит Зинедин Зидан.