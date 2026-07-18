18 июля в 19:30 мск стартует поединок Суперкубка России, в котором силами померяются «Зенит» и «Спартак». Далее расскажем, где и как смотреть игру.

«Зенит» сыграет в матче на правах чемпиона России. В прошлом сезоне команде Сергея Семака удалось обойти «Краснодар», лишив тем самым «быков» возможности защитить титул.

«Спартак» завершил сезон победой в Суперфинале Кубка России над тем же «Краснодаром». «Красно-белые» обыграли соперника в серии послематчевых пенальти.

Последней встречей между «Зенитом» и «Спартаком» был матч полуфинала Пути регионов Кубка России, в котором победу одержал «Спартак». Москвичи выиграли 7:6 по пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.10 на победу «Зенита», 3.65 на победу «Спартака», 1.60 и 2.35 на победу команд в Суперкубке.

Большой прогноз на игру сделали эксперты LiveSport.Ru. Дерзкую ставку за 7.90 можно посмотреть здесь. Также есть прогноз на то, кто забьет у «Зенита», его можно прочитать тут.

Искусственный интеллект сделал прогноз и предсказал победу «Зенита» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Зенит» — «Спартак» в подробном онлайн-репортаже.