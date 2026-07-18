Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвел итог матча против «Зенита» (1:1, 2:4 в серии пенальти) в Суперкубке России.

Наиль Умяров globallookpress.com

«Если поставили пенальти, значит, наверное, правильно, судьи посчитали, что был. С моей стороны было не так видно.

Потасовка после гола Соболева? Все, что я видел, — начали бежать в центр, много народу, оказалось так, что мне почему-то досталось больше всех. Перед пенальти достаточно такая агрессивная ситуация произошла, но это футбол, часть игры.

Почему серии пенальти команды исполняли удары в ворота, за которыми находились болельщики "Зенита"? Было неприятно, скажу так. Мы немного повздорили, повозникали, но наши протесты никак не повлияли. Представители службы безопасности сказали, что только на одной стороне можно бить пенальти», — приводит слова Умярова ТАСС.

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.