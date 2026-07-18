Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о предстоящем матче за третье место ЧМ-2026 против Франции.

Томас Тухель globallookpress.com

«Я не читаю похвалу и не верю подобным комментариям. Если мы выиграем матч за 3‐е место, то покажем лучший результат на чемпионате мира за последние 60 лет. Вот это перспектива. Никто не знает, к чему приведет та или иная замена или любое другое изменение. Если кому-то нужно разыгрывать драму и искать виноватых — хорошо, делайте это. Но я имею право в этом не участвовать.

Если вы спрашиваете, сожалею ли я о своих решениях, если это тот самый вопрос, то я отвечаю: нет. Я не сожалею о своих решениях, потому что, как мне кажется, мы стали слишком пассивными. Я принял несколько решений, доверяя своим инстинктам, интуиции, опыту, стремлению помочь команде и добиться результата. Я бы сожалел, если бы не помог. Я бы сожалел, если бы мы не отреагировали, но я не сожалею о самом решении», — приводит слова Тухеля Globo.

Матч Франция — Англия состоится этой ночью, 19 июля. Начало игры запланировано на 00:00 мск.