Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что не берется прогнозировать, станет ли ЧМ-2026 последним в карьере Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

В воскресенье, 19 июля, аргентинская команда встретится со сборной Испании в финале мирового первенства. Решающий матч пройдет на стадионе в Нью-Джерси, начало — в 22:00 по московскому времени.

По словам Скалони, говорить о будущем капитана пока преждевременно, поскольку Месси не раз доказывал, что способен удивлять даже самых близких людей.

«Не могу сказать, что этот чемпионат мира станет для него последним. Честно говоря, я и сам этого не знаю. Лионель постоянно преподносит сюрпризы, поэтому никогда не делал подобных заявлений», — цитирует Скалони AS.