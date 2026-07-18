Бывший футболист Владислав Радимов высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»(1:1, по пен 4:2) в матче за Суперкубок России.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Хочу сказать про "Спартак", мы получили реального кандидата на золото, очень классный матч, "Спартак" в порядке. В первом тайме было тотальное преимущество "красно‑белых", 1:0, "Зенит" еще хорошо отделался. Замены Семака усилили игру. Все равно у "Зенита" есть характер, который до последнего оставляет команду в игре. Пусть и был один момент, но они его добились», — цитирует Радимова « Матч ТВ ».

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.