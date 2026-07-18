Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года, в котором испанской команде предстоит встретиться с Аргентиной.

Дани Ольмо globallookpress.com

Футболист отметил, что соперник обладает большим опытом выступлений в решающих матчах и отличается жестким стилем игры, однако это не пугает испанскую сборную.

«Аргентина — очень сильная команда, которая играет агрессивно и прекрасно знает, как добиваться результата в самых важных матчах. Нас ждет напряженное противостояние с высоким темпом, но мы готовы к такому развитию событий.

Мы понимаем, что финал потребует максимальной самоотдачи. Это будет настоящая битва, в которой обе сборные выйдут на поле только с одной целью — победить. Никто не станет экономить силы, и каждый отдаст все ради трофея», — заявил Ольмо Mundo Deportivo.