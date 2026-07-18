Валлийский «Рексем» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском поединке в рамках летней предсезонной подготовки. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч на 39-й минуте игры забил нападающий «драконов» Сэм Смит, замкнувший передачу полузащитника Льюиса О’Брайена.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер0:1РексемТоварищеские матчи (клубы)
0:1 Сэм Смит 39'
Манчестер Юнайтед: Том Хитон (Радек Витек 46'), Лени Йоро (Daniel Armer 46'), Гарри Магуайр (Гарри Амасс 46'), Эйден Хевен (Jaydan Kamason 46'), Люк Шоу (Тоби Колльер 46'), Патрик Доргу (Итан Уитли 46'), Мэйсон Маунт (Jacob Devaney 46'), Андрей Сантос (Дэниел Гор 46'), Брайан Мбемо (Тайлер Флетчер 46'), Джошуа Зиркзее (Ethan Williams 46'), Jack Fletcher (Shea Lacey 46')
Рексем: Артур Оконкво (Оливер Рэтбоун 46'), Каллум Дойл (Райан Барнетт 46'), Дэн Скарр (Джордж Добсон 46'), Зак Вайнер (Harry Ashfield 46'), Натан Бродхед (Дэнни Уорд 46'), Джордж Томасон (Льюис Брант 46'), Бэйли Кадамартери (Киффер Мур 46'), Сэм Смит (Дэвис Кейллор-Данн 46'), Lewis O'Brien (Конор Коди 46'), Alex Moore (Доминик Хайам 46'), Aaron James
Жёлтая карточка: Jaydan Kamason 64' (Манчестер Юнайтед)
Напомним, по итогам минувшего сезона-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьей строчке в Английской Премьер-лиге, тогда как «Рексем» занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Свой следующий товарищеский матч «красные дьяволы» проведут в пятницу, 24 июля, против норвежского «Русенборга». «Рексем» выйдет на поле 26 июля в контрольной встрече с «Лидс Юнайтед».