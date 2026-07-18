Валлийский «Рексем» одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в товарищеском поединке в рамках летней предсезонной подготовки. Встреча состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счетом 1:0.

Сэм Смит globallookpress.com

Единственный и победный мяч на 39-й минуте игры забил нападающий «драконов» Сэм Смит, замкнувший передачу полузащитника Льюиса О’Брайена.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Рексем Товарищеские матчи (клубы) 0:1 Сэм Смит 39' Манчестер Юнайтед: Том Хитон ( Радек Витек 46' ), Лени Йоро ( Daniel Armer 46' ), Гарри Магуайр ( Гарри Амасс 46' ), Эйден Хевен ( Jaydan Kamason 46' ), Люк Шоу ( Тоби Колльер 46' ), Патрик Доргу ( Итан Уитли 46' ), Мэйсон Маунт ( Jacob Devaney 46' ), Андрей Сантос ( Дэниел Гор 46' ), Брайан Мбемо ( Тайлер Флетчер 46' ), Джошуа Зиркзее ( Ethan Williams 46' ), Jack Fletcher ( Shea Lacey 46' ) Рексем: Артур Оконкво ( Оливер Рэтбоун 46' ), Каллум Дойл ( Райан Барнетт 46' ), Дэн Скарр ( Джордж Добсон 46' ), Зак Вайнер ( Harry Ashfield 46' ), Натан Бродхед ( Дэнни Уорд 46' ), Джордж Томасон ( Льюис Брант 46' ), Бэйли Кадамартери ( Киффер Мур 46' ), Сэм Смит ( Дэвис Кейллор-Данн 46' ), Lewis O'Brien ( Конор Коди 46' ), Alex Moore ( Доминик Хайам 46' ), Aaron James Жёлтая карточка: Jaydan Kamason 64' (Манчестер Юнайтед)

Напомним, по итогам минувшего сезона-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьей строчке в Английской Премьер-лиге, тогда как «Рексем» занял седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Свой следующий товарищеский матч «красные дьяволы» проведут в пятницу, 24 июля, против норвежского «Русенборга». «Рексем» выйдет на поле 26 июля в контрольной встрече с «Лидс Юнайтед».