Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении москвичей от «Зенита» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России-2026.

Андрей Ещенко globallookpress.com

«По игре "Спартак" сделал все, команда ничего не дала создать "Зениту". Петербуржцы надеялись только на навал и пенальти. Обидный 11-метровый удар поставили на последних минутах. Но это футбол. В серии было 50 на 50. Адамов хорошо сыграл, 3 удара потащил, думаю, лучший игрок сегодня у них. Обидно, что так вышло, ведь "Спартак" вел эту игру и не дал создать моментов сопернику», — приводит слова Ещенко « Спорт-Экспресс ».

Благодаря этой победе «Зенит» смог стать обладателем Суперкубка России и выиграл первый трофей сезона.