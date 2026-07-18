Московское «Динамо» одержало крупную победу над ЦСКА в столичном товарищеском дерби. Контрольная встреча в рамках предсезонной подготовки завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Подопечные хозяев поля обеспечили себе комфортный задел еще в первом тайме, забив четыре безответных мяча к 32-й минуте. Счет в матче на 5-й минуте открыл защитник Дэвид Рикардо, на 12-й минуте преимущество закрепил Даниил Фомин, а на 20-й отличился Константин Тюкавин. Четвертый гол на свой счет записал бразильский хавбек Бителло. До перерыва армейцы сумели отыграть один мяч усилиями защитника Жоао Виктора на 35-й минуте.

Во второй половине встречи на 84-й минуте полузащитник ЦСКА Энрике Кармо сократил отставание гостей до двух мячей. Однако уже в компенсированное время, на 92-й минуте, окончательную точку в матче поставил полузащитник «Динамо» Данил Глебов.