Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о том, как ему удалось отразить два послематчевых пенальти в победном матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:1, 4:2 по пенальти).

Денис Адамов globallookpress.com

«Наверное, главное, когда ногой получилось перевести мяч в перекладину. Сейчас я не помню, как получилось. Я просто прыгал вправо, чувствую, в голеностоп попало. Хорошо, что жестко его поставил. Думаю, это помогло мячу не залететь в ворота», — цитирует Адамова «Матч ТВ».

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России и является рекордсменом по данному показателю.