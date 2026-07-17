Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес прокомментировал победу своей команды над Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Мы стараемся достойно представлять нашу любимую Аргентину: сражаться до последней минуты и отдавать все силы ради этой футболки. Мы никогда её не подведём.

Мы подошли к игре, опираясь на качества, которые нас характеризуют. Аргентинцы умеют играть в футбол: забивать, когда нужно забить, и стойко переносить трудные моменты. Но с самой первой минуты мы владели мячом. Мы были на голову сильнее соперника; только мы пытались играть в футбол. Никто не уклонялся от борьбы. Мы победили заслуженно. Мы в хорошей форме перед финалом», — цитирует Мартинеса Mundo Deportivo.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде, где Аргентина сыграет против Испании.