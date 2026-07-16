Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (1:2).

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

«Мы разочарованы. Были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много голевых моментов у своих ворот.

Мы были близки к победе, но не смогли удержать преимущество после забитого гола. Они выигрывали каждый верховой мяч, постоянно делали навесы, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы в обороне и быть сильными в верховой борьбе.

Конечно, ответственность лежит на тренере, и если что-то пошло не так, легко сказать, что тренер был неправ. Конечно, мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что замены в атаке помогут. Мы оставались в нашей схеме 4-4-2, но становились всё более и более пассивными», — приводит слова Тухеля ВВС.

После этого матча сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, где сыграет против сборной Испании.

Английская национальная команда встретится со сборной Франции в матче за третье место 19-го июля в 00:00 мск.