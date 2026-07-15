Сборная Аргентины одержала победу над Англией (2:1) в матче полуфинала чемпионата мира 2026-го года.
Единственный гол у сборной «трех львов» забил Энтони Гордон на 55-й минуте.
В составе аргентинцев голами отметились Энцо Фернандес на 85-й минуте и Лаутаро Мартинес на 90+2-й минуте. Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами.
Результат матча
АнглияЛондон1:2АргентинаБуэнос-Айрес
1:0 Энтони Гордон 55' 1:1 Энцо Фернандес 85' 1:2 Лаутаро Мартинес 90+2'
Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс (Дэниел Бёрн 82'), Джон Стоунс (Маркус Рашфорд 90'), Марк Гехи, Джед Спенс (Айван Тони 90'), Деклан Райс (Нико О'Райли 82'), Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Энтони Гордон (Эзри Конса 72'), Гарри Кейн
Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико (Лаутаро Мартинес 81'), Лисандро Мартинес (Гонсало Монтьель 72'), Кристиан Ромеро, Науэль Молина (Николас Отаменди 72'), Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Леандро Паредес (Николас Гонсалес 64'), Лионель Месси, Хулиан Альварес, Джулиано Симеоне (Родриго Де Пауль 72')
Жёлтые карточки: Эллиот Андерсон 37' — Лисандро Мартинес 42', Кристиан Ромеро 51', Родриго Де Пауль 90+4'
По итогам этого противостояния сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против сборной Испании.