По итогам этого противостояния сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против сборной Испании .

В составе аргентинцев голами отметились Энцо Фернандес на 85-й минуте и Лаутаро Мартинес на 90+2-й минуте. Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами.

Единственный гол у сборной «трех львов» забил Энтони Гордон на 55-й минуте.

Сборная Аргентины одержала победу над Англией (2:1) в матче полуфинала чемпионата мира 2026-го года.

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