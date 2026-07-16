Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру национальной команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).

Лионель Скалони — главный тренер сборной Аргентины globallookpress.com

Напомним, что аргентинцы проигрывали со счетом 0:1 к 85-й минуте встречи, а затем голами отметились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Лионель Месси сделал 2 голевые передачи.

«У меня нет слов, это радость для всех, для команды, наших людей, они никогда не перестанут меня удивлять. Тяжело передать словами то, что демонстрируют игроки. Мы действительно уникальны. Эти парни ведут нас к победе.

Будем стараться победить в финале, отдадим все силы. Мы уникальны, это не высокомерие. Футболисты в этой майке заслуживают победы. Отдаём все силы до конца, ничего не оставляя», — приводит слова Скалони пресс-служба Аргентины на своей странице в соцсети.

Национальная команда сыграет против сборной Испании в финале чемпионата мира 2026-го года. Матч состоится 19-го июля в 22:00 мск.