Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о поражении национальной команды в матче 1/2 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (1:2).

Уэйн Руни globallookpress.com

Напомним, что англичане выигрывали со счетом 1:0 к 85-й минуте встречи, но затем пропустили 2 гола от Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

«Мы вышли на очень выгодную позицию, а потом не знали, что делать. Мы отошли назад, позволили им на нас надавить. Они создали несколько опасных моментов — и мы сломались. Очень разочарован. Болельщики потратили много денег, чтобы приехать сюда. Я ожидал от этой игры большего.

Аргентина — действующий чемпион мира. Мы знали, что именно в этом будет разница. Замены, которые мы сделали, не помогли. Я опустошён. Иногда для победы в таких турнирах нужно немного удачи», — сказал Руни BBC.

Сборная Англии сыграет против Франции в матче за третье место ЧМ-2026. Встреча состоится 19-го июля в 00:00 мск.