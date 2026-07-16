Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказал своё мнение по поводу победы Аргентины в полуфинале ЧМ‑2026 над Англией (2:1).

Месси c каким-то Гордоном globallookpress.com

«Просто сумасшедший матч Аргентины и Англии! Аргентина верна себе, здесь ничего не попишешь. Они не первую игру выигрывают таким образом. У них такая дурацкая привычка — играть на нервах у всех на чемпионате мира. Если серьёзно, сыграли свою роль несколько факторов. С одной стороны, тренерская работа была выполнена правильно, а с другой — нет.

Имею в виду замены сборной Англии после 70‑й минуты, когда она глубоко села в оборону. Есть тенденция на этом чемпионате мира: когда лидеры команд играют на нужном уровне, они выигрывают и делают разницу. Месси в очередной раз сделал всё, что от него требовалось, — отдал две голевые передачи. А у Кейна не получилось ничего. Всё справедливо», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

В четвертьфинале мундиаля альбиселесте вообще проигрывали Египту к 79‑й минуте со счётом 0:2, но смогли вырвать победу. Финальная игра с Испанией пройдёт 19 июля в 22:00 (мск).