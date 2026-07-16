Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о пути национальной команды на чемпионате мира 2026-го года.

Гарри Кейн — нападающий сборной Англии globallookpress.com

Сборная «трех львов» уступила Аргентине (1:2) в матче 1/2 финала мундиаля.

«На этом турнире у нас было много хороших моментов, много удачных матчей и очередной выход в полуфинал. Мы говорим, что стучимся в дверь — мы близки к цели, нам просто нужно найти тот самый недостающий элемент ближе к концу турнира.

Такие турниры выматывают: они требуют огромных усилий, выдерживают колоссальное давление и проверяют на прочность психологически. Мы демонстрировали стойкость все эти шесть-семь недель, что были вместе, но нам всё ещё не хватает этого финального штриха», — сказал Кейн BBC.

Сборная Англии сыграет против Франции в матче за третье место ЧМ-2026 19-го июля в 00:00 мск.

Гарри Кейн провел за национальную команду все 7 матчей на мундиале, забил 6 голов и сделал голевую передачу.