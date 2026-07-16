После полуфинального матча ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины (1:2) возле стадиона в Атланте произошли столкновения между болельщиками двух команд.

По информации The Sun, несколько групп фанатов устроили драки уже после окончания встречи. Для пресечения беспорядков вмешалась полиция, которая задержала нескольких участников потасовок.

Сборная Аргентины благодаря победе над Англией вышла в финал мирового первенства, где 19 июля сыграет с Испанией. Англичане, в свою очередь, поборются за бронзовые медали турнира в матче против Франции.