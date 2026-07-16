Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения команды в полуфинале ЧМ-2026 от Аргентины.

Джуд Беллингем globallookpress.com

После финального свистка хавбек признался, что тяжело переживает неудачу и сожалеет, что англичанам вновь не удалось выйти в финал мирового первенства.

«Меня опустошает то, что снова приходится извиняться перед болельщиками за неудачное выступление. Простите нас», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сборная Англии уступила Аргентине со счётом 1:2, хотя по ходу второго тайма вела в счёте. Беллингем провёл на поле все 90 минут, но не сумел отметиться результативными действиями.

Теперь команда Томаса Тухеля сыграет со сборной Франции в матче за третье место чемпионата мира.