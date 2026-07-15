Российский хавбек Арсен Захарян полноценно тренируется во время тренировочного сбора «Реал Сосьедад» без всяких ограничений.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Арсен работает без каких‑либо проблем», — приводит ТАСС слова представителя пресс‑службы испанского клуба.

Клуб из Сан‑Себастьяна начал подготовку к новому сезону 4 июля. Прошлый чемпионат почти весь выпал у 23‑летнего полузащитника из‑за проблем со здоровьем. Всего за «Реал Сосьедад» во всех турнирах Захарян сыграл 65 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Ранее в СМИ прошла информация, что хавбек в ближайшее время станет футболистом «Краснодара», а в испанском клубе на него не рассчитывают.